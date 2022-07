De Laurentiis: “Il Napoli è vivo, non ha bisogno di essere sistemato. Non è successo niente di grave”

Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il suo consueto punto in vista della nuova stagione. Queste le sue prime dichiarazioni: “Un grande abbraccio e un grande saluto a tutti i tifosi. Il Calcio Napoli è un’idea meravigliosa, non ha bisogno di essere sistemato. È vivo, vegeto, non è accaduto nulla in itinere. Forse sono stato mal interpretato. A un certo punto ho fatto una dichiarazione in cui ho parlato della ‘vil moneta’: la maglia azzurra deve essere considerata dal tifoso la propria pelle, basata sulla propria identità. Chi viene a giocare nel Napoli deve identificarsi con questa pelle, con questa maglia. Quando a un certo punto vedi che i tuoi calciatori scompaiono e parlano solo di aumento di stipendio, quando già sono dei privilegiati, e magari poi vanno a finire in campionati misconosciuti solo per ‘vil moneta’ ci rimani male“.

Foto: Napoli Twitter