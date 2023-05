De Laurentiis: “Il Napoli è un gruppo non una sola stella”

Al Financial Times ha parlato Aurelio De Laurentiis che ha raccontato il momento in cui ha deciso di cedere Mertens, Insigne e Koulibaly: “Mi è stato chiesto qual è il tuo obiettivo quest’anno, perché hai lasciato andare i giocatori più importanti e ingaggiato degli sconosciuti. Quando ho detto loro che il mio obiettivo è vincere lo scudetto, sembrava che stessi bestemmiando. Ma abbiamo vinto. La loro voglia di vincere era esaurita, non ci credevo più, forse mi sbagliavo. Ma io sono il proprietario ed io decido, il Napoli è un gruppo, non una sola stella”.

Foto: De Laurentiis conferenza Napoli Twitter