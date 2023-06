De Laurentiis: “Il Napoli è in buone mani, bisogna stare sereni e tranquilli”

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare del prossimo allenatore del Napoli al TG2. Ecco le sue parole: “Il nuovo allenatore? Il Napoli è sempre in buone mani, bisogna stare sereni e tranquilli, faremo un bel campionato. giovedì vedrò il ministro dell’Istruzione, ho cercato di verificare la possibilità di insegnare il calcio nelle scuole elementari e medie per far diventare i bambini degli ipotetici allenatori, in modo tale che si appassionino nuovamente a questo gioco che è il più antico e popolare del mondo”.

Foto: de laurentiis sito napoli