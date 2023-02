De Laurentiis: “I nostri giocatori sono molto richiesti, ma non devo vendere nessuno. Noi non abbiamo debiti”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco Bild. Il numero uno degli azzurri ha trattato diversi temi: dall’imminente scontro in Champions League contro all’Eintracht Francoforte al calciomercato. Alcune parole: “All’inizio l’impressione è stata quella di un sorteggio non difficile, ma in realtà non è esattamente così. Non a caso stanno lottando per il campionato in Germania. Non dobbiamo pensare di essere migliori: lo ha fatto lo scorso anno il Barcellona (catalani eliminati in Europa League dai tedeschi ndr), non dobbiamo ripetere l’errore. Abbiamo una squadra forte, ma le migliori squadre d’Europa e del mondo sono in Champions League. Credo che il Napoli possa vincere la Champions League, proprio come dicono i bookmaker, che ci vedono però anche come il quarto o quinto candidato più probabile. Certamente alcune squadre sono più forti. Vedremo”.

Calciomercato: “I nostri giocatori sono molto richiesti, ma non devo vendere nessuno. Noi non abbiamo debiti. Se voglio produrre un buon spettacolo, voglio avere i migliori interpreti. E io li ho. Nei 400 film che ho prodotto ho avuto i migliori attori e registi del cinema italiano e mondiale. Ed è stato lo stesso nel calcio con Lavezzi, Cavani, Jorginho, Higuaín, Hamsik o ora Osimhen o Kvaratskhelia. Non credo che giocatori come Kvaratskhelia o Osimhen se ne vadano in estate”.

Foto: Instagram Napoli