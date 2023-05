De Laurentiis: “I campionati dovrebbero essere divisi per tipologia di città”

Tiene banco in questi giorni la vicenda legata al futuro di Luciano Spalletti. Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, si è soffermato sulle sue idee per il futuro del calcio: “Io non ho intenzione di rivoluzionare il calcio, ma vorrei recuperare i giovanissimi che stanno perdendo la passione per lo sport. La causa è la mancanza di pazienza per seguire una partita intera”. Il Presidente dei campioni d’Italia ha avviato delle proposte già in passato, dal tempo effettivo all’abolizione dell’intervallo, ma continua ad avere nuove idee: “Vorrei parlare con il ministro dell’istruzione per far insegnare nelle scuole a diventare allenatori. Si potrebbe far guardare Francia-Argentina durante una lezione”. Un’ulteriore idea riguarda una ridistribuzione delle squadre nei campionati: “Abbiamo dei campionati poco equilibrati, non ci sono pari forze in campo. I campionati dovrebbero essere divisi per tipologie di città. La squadra di una città con 3 milioni di abitanti non può giocare contro una di 30.000”.

Foto: Sito ufficiale Napoli