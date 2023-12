De Laurentiis ha sbagliato tutto: basterebbe un po’ di autocritica

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto discutere: “Non si può, se non con gli imbrogli, vincere ogni anno”. I suoi meriti per lo scudetto restano e nessuno glieli toglie, non soltanto i suoi ma restano. Sinceramente poi De Laurentiis vuole distogliere l’attenzione da quelli che sono i suoi innumerevoli errori: percorso netto, purtroppo al contrario, ma ovviamente sono in pochi a farglielo notare. Da metà giugno a metà novembre ha sbagliato tutto quanto c’era da sbagliare, se avesse voluto fare peggio non ci sarebbe riuscito. Il Napoli non aveva e non ha l’obbligo di vincere un altro scudetto, ma di sicuro aveva quello di non sbagliare tutto. E De Laurentiis ha sbagliato proprio tutto. Un esempio: se avesse anticipato di una… sosta l’esonero di Garcia, magari riprendendo Mazzarri con qualche settimana di anticipo, probabilmente non avrebbe sprecato un altro mucchio di partite e non ci sarebbe stata quella giornataccia contro l’Empoli, il punto più basso della stagione del Napoli. Un po’ di autocritica ogni tanto, piuttosto che parlare di “imbrogli” in linea generale, senza entrare nel dettaglio, soltanto per non ammettere che il vero – unico – colpevole ha un nome e un cognome: Aurelio De Laurentiis.

Foto: De Laurentiis conferenza Napoli Twitter