De Laurentiis: “Grande vittoria, ma ancora non è finita”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato sul suo profilo Twitter la vittoria del Napoli sul campo della Fiorentina. “Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre”. Queste le sue parole di prudenza per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Ancora, infatti, non è detto nulla mancando una giornata al termine del campionato con tre squadre ancora in corsa.

Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 16, 2021

Foto: Twitter Napoli