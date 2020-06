De Laurentiis: “Gattuso? Se facciamo bene in Coppa e Champions rinnoviamo per 4 anni”

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Di seguito alcune sue dichiarazioni in merito all’attuale tecnico Gennaro Gattuso.

“Dopo il disguido del ritiro, lo chiamai e gli dissi di non prendere decisioni, di stare fermo e aspettare. Dopo la vittoria in Champions cenai con Ancelotti per dirgli che volevo cambiare. Io e Rino siamo molto simili, siamo due guerrieri, due che non le mandano a dire. Conferma? Avevamo un contratto che prevedeva la possibilità di una via di fuga per entrambi ma non ne abbiamo avuto bisogno. Se facciamo bene in Coppa e in Champions, lo aspetto a Capri per parlare del rinnovo per 3-4 stagioni”.

Foto: Sito ufficiale Napoli