De Laurentiis sul futuro di Osimhen: “Victor non è in vendita”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Victor Osimhen. ai microfoni della Bild:“Victor non è in vendita. I nostri giocatori sono molto richiesti, ma non devo vendere nessuno. Noi non abbiamo debiti”.

Foto: Twitter Napoli