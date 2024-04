De Laurentiis: “Forza Juve…Stabia! Complimenti per la promozione”

“Forza Juve……..Stabia! Complimenti per la promozione!!”: con questo tweet, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, che fa i complimenti alle Juve Stabia per il ritorno in Serie B dopo quattro anni dall’ultima volta.

Foto: Instagram Napoli