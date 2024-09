De Laurentiis festeggia i 20 anni da Presidente del Napoli: “Abbiamo portato il club a primeggiare in Italia e in Europa”

Oggi è un giorno speciale in casa Napoli, Aurelio De Laurentiis festeggia i suoi primi 20 anni da Presidente e proprietario del club partenopeo. Un percorso lungo, iniziato nel 2004 quando De Laurentiis prese il Napoli dopo il fallimento e la conseguente retrocessione in Serie C1 e culminato con la vittoria dello scudetto nel 2023, sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Il Presidente ha espresso tutto la sua felicità con un tweet: “E’ con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo”.

Foto: Instagram Napoli