De Laurentiis: “E’ lo scudetto dell’onestà. Senza irregolarità ne avremmo vinti altri”

Il presidente del Napoli durante la conferenza post summit con la Prefettura ha aggiunto anche: “Credo che il ciclo vincente si sia aperto tempo fa, poi irregolarità costanti ci hanno penalizzato. Qualche volta siamo arrivati secondi e saremmo dovuti arrivare primi. Io mi sento di averne vinti altri di scudetti, soprattutto di aver vinto quello dell’onestà. Il mio entusiasmo è immenso perché dopo aver sentito anche delle stupidate tipo “De Laurentiis non vuole vincere lo scudetto”, a fine maggio dissi quando mi chiesero cosa pensavo visto che stavano andando via tutti: Spero di vincere lo scudetto. Ci fu uno sguardo come per dire poverino. L’entusiasmo è totale, soprattutto nel vedere la gioia che tutto ciò rappresenta in tutti voi. Io sono sempre stato un altruista. Uscire per la strada e vedere questo entusiasmo al quale credo di avere un po’ collaborato mi inorgoglisce anche, quindi sto vivendo questo momento con grande entusiasmo, nonostante tutta l’organizzazione. Diciamo che anche i napoletani hanno dato una grande dimostrazione: domenica eravamo quattro pulmini scortati dalla Digos, siamo rimasti bloccati davanti al famoso bar azzurro e sulla sinistra avevamo le entrate per le curve e i distinti e non si poteva camminare. Tutto ciò è bellissimo, grazie anche alle istituzioni, che non sempre sono state capaci come in questo caso di prevenire”.

Rientro da Udine?: “Questi sono fatti nostri perché dobbiamo tornare in sicurezza. Rientreremo la mattina, in tarda mattinata, o probabilmente alle tre del pomeriggio. Per quanto riguarda il ritorno a Napoli da Udine dobbiamo verificare. Di Lorenzo l’ho invitato a prendersi un caffè, alle 2.30 è venuto in albergo, l’ho ringraziato perché è un grande capitano, con un grande carattere e una grande personalità, con una capacità di logica, che non ha niente a che fare con l’emotività. Dopo la partita non bisogna mai parlare perché uno non è mai sincero, oppure lo è troppo. Comunque crea dei danni”.

