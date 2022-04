De Laurentiis: “Dispiaciuto per l’addio di Insigne. Raspadori e Traorè? Sassuolo bottega cara”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha toccato il tema Lorenzo Insigne, oltre a qualche indicazione sul calciomercato: “Mi dispiaceva che Lorenzo potesse andare via, ci siamo sorrisi e stretti nelle spalle. Rimarrà sempre nella storia del Napoli. Rinnovi? Sarà un momento difficile, non sappiamo l’economia cosa ci permetterà di fare. Raspadori e Traorè? Il Sassuolo è una bottega cara! Non finirò mai di ringraziare Benitez per aver portato gioielli, che il Napoli deve tornare a scovare“.

Foto: Twitter SSC Napoli