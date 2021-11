De Laurentiis: “Coppa D’Africa? Ci pensa Spalletti, sa trasmettere cazzimma”

A gennaio avrà inizio la Coppa D’Africa e il Napoli perderà alcuni giocatori importanti come Koulibaly, Osimhen e Anguissa. Aurelio De Laurentiis ha parlato in merito alla questione. Ecco le parole rilasciate durante l’iniziativa Race of the Cure: “Chiaro che avere nel momento della Coppa d’Africa una squadra che anche senza alcuni giocatori può dare il suo rendimento, è positivo. Domani Koulibaly non giocherà, ma abbiamo questi ricambi obbligati. Juan Jesus l’altro giorno ha fatto bene in un ruolo che nemmeno è specificamente il suo, vuol dire che l’allenatore sa trasmettere la tecnica e la cazzimma, siamo tutelati, abbiamo un allenatore che è il 13esimo in campo dopo il pubblico che è il 12esimo“.

Foto: Twitter Napoli