De Laurentiis consola la squadra: “Giocato da grandi. Quando funziona così c’è poco da essere tristi”

Non si sono fatte attendere le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in seguito alla sconfitta in Supercoppa. “Non lo meritavamo di perdere, avete giocato da grandi, vi faccio i complimenti perché quando si gioca come avete fatto voi c’è poco da essere tristi. Io sono contento di voi”. Queste le parole del numero uno azzurro sceso negli spogliatoi al termine della partita, come raccontato da Il Mattino,

Foto: twitter Napoli