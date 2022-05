Aurelio De Laurentiis ha confermato come già anticipato da mesi che Anguissa resterà al Napoli. Il numero uno azzurro in occasione della presentazione del ritiro di Dimaro ha rilasciato queste parole: “Anguissa sicuramente rimane. Se vi dovessi dire tutto quello che abbiamo in mente, sarebbe come ‘sgamare’ un qualcosa di già vissuto”.

Foto: Twitter Napoli