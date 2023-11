De Laurentiis: “Con l’Empoli eravamo appannati. Abbiamo perso in modo improprio e improbabile”

Intervenuto a Roma alla tavola rotonda ‘Le nuove prospettive sulla riforma della Sport’, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha così commentato la sconfitta per 1-0 rimediata dagli Azzurri nel lunch match di ieri contro l’Empoli: “Uno poi può essere appannato come ieri e perdere in modo improprio e improbabile con l’Empoli”. Nessuna risposta, invece, sul tecnico Rudi Garcia. Infatti, il presidente ha replicato con un “No comment” alle domande sull’esonero del tecnico francese.

Foto: Instagram Napoli