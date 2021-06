De Laurentiis: “Con Insigne parleremo dopo l’Europeo e sarà quel che sarà”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il silenzio stampa in vigore dal 21 febbraio scorso e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne: “Con Insigne ancora non ci siamo proprio visti perché la necessità di finire il campionato e poi il ritiro in Nazionale, e la volontà di non incasinare la situazione, abbiamo pensato che finito l’Europeo ci incontreremo e ci parleremo e sarà quel che sarà”.