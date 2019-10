De Laurentiis: “Callejon-Mertens, se qualcuno li paga di più, che vadano. Ibrahimovic è un amico, potrebbe arrivare in azzurro”

Raggiunto dalle telecamere di Sky Sport, in Austria per la sfida di Champions al Salisburgo, ha parlato il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha sganciato la bomba sul possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Napoli: “È un amico, l’ho conosciuto da persona normale a Los Angeles. Abbiamo passato due giorni nello stesso albergo ed, a un certo punto, l’ho invitato a cena. Sembra totalmente un altro fuori dal campo. Vederlo a Napoli non è una suggestione, ma un mio desiderio, poi chiaramente molto dipenderà da lui”.

Sui rinnovi di contratto di Callejon e Mertens: “Con loro ci siamo seduti e ci risiederemo a breve. Ho fatto un’offerta che ritengo più che congrua, garantendogli uno stipendio uguale a quello attuale, nonostante gli anni passino anche per loro. Sono già super pagati, ma se riescono a trovare qualcuno che gli garantisca un salario ancor più alto, che vadano pure”.

Foto: Twitter LA Galaxy