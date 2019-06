De Laurentiis: “Albiol? Abbiamo accettato la sua richiesta perché glielo dovevamo”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a proposito dell’imminente trasferimento di Raul Albiol al Villarreal. Queste le sue parole, pronunciate nel corso di un intervento a Radio Kiss Kiss: “Abbiamo accettato la richiesta del giocatore perché glielo dovevamo, non possiamo sempre dire di no. Erano due anni che voleva andare via. L’avevamo convinto a restare ma ora non potevamo. Sono contento che torni in Spagna e lo ringrazio”.

Foto: twitter ufficiale Napoli