De Laurentiis ai giudici sul caso Osimhen: “Fu Giuntoli a seguire la trattativa”

Nella giornata di ieri, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato ascoltato dai magistrati, in Procura, a Roma, in merito al caso Osimhen, di cui è indagato per plusvalenze e falso in bilancio. Il patron azzjurro ha chiesto (insieme ai suoi avvocati) di essere ascoltato dai pm.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis è sereno, conscio che i pm non abbiano nulla per poterlo accusare, e ha poi sottolineato come la trattativa fosse puramente sportiva e quindi condotta praticamente per intero dall’allora d.s. Cristiano Giuntoli, che ovviamente non è tra gli indagati visto che non aveva potere di firma. Il presidente ha messo anche in evidenza come il club, tra i più solidi come posizione economica, non avesse alcun interesse a creare plusvalenze, né dal punto di vista di bilancio, né da quello sportivo per ottenere ad esempio un’iscrizione al campionato che già aveva in tasca.

Insomma, un De Laurentiis tranquillo quello che ha parlato ieri in Procura.

Foto: twitter Napoli