De Laurentiis: “Abbiamo prolungato il contratto del tecnico Mignani”

Direttamente dal ritiro dei Galletti a Roccaraso, il presidente Luigi De Laurentiis ha così parlato dei temi caldi in casa biancorossi, partendo dal rinnovo del tecnico Mignani: “Abbiamo prolungato il contratto – le sue parole – abbiamo iniziato questo percorso insieme due anni fa e devo dire che quando ci siamo sentiti nel primo giorno di lavoro di quest’anno c’è stata grande felicità nel ritrovarci. È bello oggi conoscerci meglio come uomini e come ambizione sportiva. Affrontare il secondo anno di B con un allenatore che conosce il gruppo e ha voglia di affermarsi è un vantaggio. Ci saranno tante aspettative ma Mignani è un uomo forte e saprà rispondere presente”.

Poi ha proseguito parlando di Jeremy Menez: “Lo ritengo una star della B un nome importante, è ancora in grandissima forma e ha giocato un bellissimo campionato l’anno scorso – sottolinea De Laurentiis – ha scelto questa piazza per la storia che ha e anche perché si è fatta notare anche con il rendimento dello scorso campionato. Poi abbiamo preso anche giovani bravi come Nasti e Faggi”.

Infine, spazio al mercato: “Acquisti a breve termine? Dipenderà anche dal mercato e dalle operazioni che riusciremo a fare. Ora di certo non ci fermiamo e ci riuniamo continuamente per parlare di prospetti e calciatori da inserire in squadra. Poi i nomi sono tanti ma le operazioni man mano le porteremo a casa. Lavoriamo assiduamente con forza e tanta energia come ogni anno. Io poi non riesco a vendere fumo, il campionato di B è molto difficile. Il focus è trovare giocatori perfetti, per il gioco dell’allenatore e che abbiano la testa giusta. Un giocatore non adatto per il suo carattere può rovinare lo spogliatoio e creare problemi, ci sono tante dinamiche da rispettare. Occorre scegliere i giocatori giusti con lucidità. L’obiettivo sarà trovare anche i nuovi Caprile. Morachioli e Dorval ce li stanno chiedendo in tanti, anche squadre importanti. Sono scommesse vinte in breve tempo, per me sono le più grandi soddisfazioni, l’aspetto più eccitante di questo lavoro”.

Foto: Twitter De Laurentiis