De Laurentiis: “Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così, verso l’Europa”

Il Napoli vince a Monza, si rilancia in classifica e fa esultare anche il suo presidente. Al termine della partita, Aurelio De Laurentiis ha espresso tutta la sua gioia per i 3 punti conquistati attraverso un post sul suo profilo X: “Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime sette sfide verso l’Europa!”.

Foto: Instagram Napoli