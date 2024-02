De Laurentiis: “A Spalletti spiegai chi remava contro il Napoli. Ma volevo vincere la Champions”

Conferenza “speciale” quella indetta questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro ci ha tenuto ad incontrare media e giornalisti per fare il punto sui perché della stagione complicata che stanno vivendo gli azzurri. Tanti, come al solito, i temi trattati. Di seguito le sue parole: “Mi sono assunto tutte le colpe perché avevo fatto bene il contratto a Spalletti, lo stesso di Benitez. C’era un’opzione unilaterale che prevedeva un’altra stagione e io entro un termine predestinato, non ricordo se il 30 maggio o il 30 giugno, avevo il diritto di esercitarla con una comunicazione scritta. Devo riconoscere a Spalletti che, dopo un primo anno in cui gli ho elencato i personaggi che non remavano a favore del club, ha deciso di dormire qui. Significa non disperdere tempo, svegliarsi la notte e pensare come ha confessato Spalletti nel film che sto finendo di montare. Succede che a un certo punto l’antipasto da cuocere non lievita. L’uscita dalla Champions? Ci sono rimasto male perché mi aspettavo di vincerla.”

Fonte foto: Instagram SSCNapoli