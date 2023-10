De La Fuente sulle condizioni di Gavi: “Si è fermato per precauzione”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Norvegia, il ct della Spagna Luis De La Fuente ha parlato così delle condizioni fisiche di Gavi, che ha concluso in anticipo l’allenamento della Roja: “Ha preso un colpo e si è fermato per precauzione. Il suo entusiasmo in campo è eccezionale, contagioso. Ha un grande orgoglio, sono molto contento della sua prestazione contro la Scezia. Non so se partirà da titolare contro la Norvegia, ma sono tranquillo sulle sue condizioni fisiche”.

Foto: Twitter Fifa