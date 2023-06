De La Fuente: “Soddisfatti della vittoria, abbiamo eseguito alla lettera il nostro piano di gioco”

Nel corso della conferenza stampa, il commissario tecnico della Spagna, Luis De La Fuente, ha commentato così il successo in Nations League contro l’Italia: “C’è soddisfazione, abbiamo fatto una partita di altissimo livello frutto di un progetto che abbiamo e di un lavoro che facciamo. Abbiamo seguito alla lettera il nostro piano di gioco, sono felice ed è bellissimo stare in una finale con una rivale come la Croazia”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola