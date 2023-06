Luis de la Fuente in conferenza stampa alla vigilia di Spagna-Croazia ha risposto ad una domanda legata a Rodri e Modric. Ecco le sue parole: “Rodri e Modric? È molto soggettivo, mi sembrano due fuori serie. Per me Rodri è il miglior centrocampista del mondo, lo dico da quando sono diventato il selezionatore. Modric è un giocatore di livello mondiale”.

