de la Fuente: “Ritorno di Sergio Ramos? Resta un grande giocatore, ma sto puntando su altri profili”

In un’intervista ad As il commissario tecnico della Spagna Luis de la Fuente ha parlato del possibile ritorno di Sergio Ramos in Nazionale. Nelle scorse settimane infatti l’ex Real Madrid aveva espresso la propria volontà di tornare a vestire la maglia delle Furie Rosse. Il difensore ha ritrovato continuità con la maglia del Siviglia e avrebbe così voluto tornare sui suoi passi dopo l’addio. Queste però sono state le parole del ct:

“Non mi piace parlare di conversazioni private e sono molto rispettoso al riguardo. Credo che sia stato Sergio a parlarne. Ma quello che è chiaro è che, vedendo anche il modo in cui si sono sviluppate le cose, si capisce che sto puntando su altri giocatori. Senza nulla togliere a Sergio Ramos, che è un grande giocatore. Ma un allenatore deve partire da un’idea basata su qualcosa, e io ho una serie di giocatori che mi danno garanzie e fiducia”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola