De La Fuente risponde a Spalletti: “Freschezza fisica? No, siamo stati superiori in tutto”

“La differenza l’ha fatta la freschezza”, ha dichiarato Luciano Spalletti al termine della sconfitta per 1-0 contro la Spagna. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale spagnola, Luis De la Fuente, ha così risposto: “Nulla, sono cose di calcio. Sono momenti in cui la testa è un po’ calda, ma non è successo nulla. Io ammiro molto Spalletti ma non credo che la differenza tra le due squadre sia stata solo fisica, secondo me siamo stati superiori in tutto. Detto ciò, abbiamo ottime possibilità di migliorare ancora”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola