De La Fuente: “Queste imprese entrano nella storia del calcio. E’ stata una partita appassionante per tutti”

Luis De La Fuente, ct della Spagna, ha commentato ai microfoni di AS la vittoria contro la Germania per 2 a 1 che ha permesso alla sua Nazionale di staccare il pass per le semifinali di EURO 2024.

Ecco le sue dichiarazioni: “Oggi è stata una partita appassionante per i tifosi. Impegno e lavoro di squadra sono essenziali per ottenere risultati. Queste imprese entreranno nella storia, se non lo sono già.

Ciascuno dei 26 giocatori è pronto e svolge il proprio ruolo al momento giusto. Sono molto orgoglioso di questo gruppo. Domani ci rimetteremo in gioco, cercando di essere sempre più incisivi.

Il gol subìto è stato un duro colpo, con un forte impatto psicologico. Ci vorrà qualche minuto per riprenderci, ma dobbiamo dimostrare di poter replicare la prestazione precedente. Fino al grande gol di Mikel Merino, abbiamo insistito senza arrenderci.

Non c’è nulla di più gratificante che rappresentare il proprio Paese, con il supporto dei suoi cittadini. Questi giocatori sono un esempio di valori per la nazione. L’emozione si trasmette alla gente. Qualunque sarà il nostro futuro, manterremo la testa alta e riporteremo la Spagna al posto che merita.

Pedri ha risentito di un fallo duro (fallo di Kroos). Sia in campo che fuori, continuerà a dare il suo contributo. In una partita del genere, a questo punto, devi sfruttare tutte le tue risorse. Non ho critiche da muovere al calcio tedesco.”

Foto: twitter Spagna