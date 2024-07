De la Fuente: “Peccato per l’infortunio di Pedri, ma questo gruppo è una roccia”

Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo SPORT per raccontare quale sia l’umore interno della Nazionale, delle sue Furie Rosse e del legame nato tra tutti: “Siamo una famiglia qui ed è come in una casa normale. Ci sono giorni con più risate e altri con meno. Ci sono momenti tristi, come l’infortunio di Pedri. La squadra ne ha risentito molto, ma superarlo aiuta a rafforzare questo gruppo che è una roccia… Siamo una famiglia e sono orgoglioso di vedere persone così impegnate”.

Poi è tornato sulla partita contro la Germania: “Non capisco il lavoro senza sofferenza, non è una cosa negativa, è una cosa naturale. Se vuoi ottenere qualcosa devi lavorare duro e soffrire molto. Ci sono richieste, difficoltà da superare. E io lo vedo come una cosa normale. Non capisco la realizzazione senza la sofferenza. Niente nella vita è facile”

Infine: “La lettura e le riflessioni che facciamo sempre è che la squadra vince, non ci sono individualità. Devi mettere il tuo talento al servizio della squadra, perché così raccoglierai una ricompensa maggiore. Vogliamo continuare a trasmettere questo messaggio e questo accade l’altro giorno contro la Germania, contro la Croazia o contro l’Italia. Lo viviamo in ogni momento intimo dello spogliatoio, dove si vede la gente dare il massimo. O nel cameratismo in allenamento. Non è una cosa isolata, è qualcosa su cui si deve lavorare e i giocatori lo stanno sviluppando in ogni minuto di ogni partita”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola