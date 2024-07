De la Fuente: “Morata? Crediamo che non sia niente”

Episodio incredibile dopo il fischio finale di Spagna–Francia. Mentre i giocatori di De La Fuente erano sotto la curva dei loro tifosi per festeggiare la qualificazione alla finale di domenica, un tifoso ha fatto invasione di campo dirigendosi verso i giocatori delle Furie Rosse ed è stato subito inseguito dagli addetti alla sicurezza. Uno di questi ultimi però, è scivolato sul terreno di gioco e ha letteralmente travolto Alvaro Morata, che si è rialzato apparentemente molto dolorante e zoppicando è tornato verso i compagni. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente, ha così risposto alla preoccupazione dell’ambiente: “Crediamo che non sia niente”.

Foto: Instagram Morata