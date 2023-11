De La Fuente: “Lo scorso anno Bellingham lo conoscevano solo a Madrid”

Il commissario tecnico della Spagna, Luis De La Fuente, ha parlato ai microfoni di AS del premio The Best FIFA Player soffermandosi su Jude Bellingham: “Quest’anno al trofeo The Best ho votato per Rodri, Haaland e Messi…, e inoltre l’anno scorso ho votato per Julián Álvarez, che ha fatto molto bene…, ma anche Bellingham e, come terzo classificato, Modric. Ma Jude Bellingham nessuno lo conosceva a quel tempo, tranne che a Madrid, ovviamente. E ora ha avuto un’esplosione clamorosa. È un giocatore diverso”.

Foto: Twitter Equipe