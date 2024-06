De la Fuente: “Contro l’Albania con la formazione migliore, vogliamo vincere tutte le partite”

Luis de la Fuente, CT della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Albania: “Domani c’è molto in gioco: c’è prestigio e vogliamo continuare a migliorare. Affronteremo questa partita come tutte le altre, come se fosse l’ultima. Naturalmente abbiamo pensato ai giocatori che riteniamo adatti a questo match. Ci concentriamo solo sulla vittoria perché vogliamo vincere tutte le partite.

Cercheremo ovviamente di evitare gli infortuni. Ci concentreremo solo sul mandare in campo la formazione migliore; certo, qualcuno riposerà, ma questo è un torneo con sette partite. Non possiamo preoccuparci di infortuni o squalifiche”.

Foto: Instagram Spagna