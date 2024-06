De La Fuente: “Italia? È come se ci guardassimo allo specchio. È la gara più importante”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale spagnola, Luis De la Fuente, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Italia: “Questa è la partita più importante. L’Italia ha giovani che conosciamo molto bene. Mi piace come sono competitivi, hanno grandi individualità. È come se ci guardassimo allo specchio. Siamo molto equilibrati, sarà una partita equilibrata”.

Sulle condizioni di Rodri: “Rodri? Per noi è un giocatore fondamentale. Fisicamente sta bene”.

Foto: Sport