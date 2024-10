de la Fuente: “Infortuni? Noi selezionatori siamo vittime. Non sono le nostre 6 partite il problema”

Luis de la Fuente, CT della Spagna, ha rilasciato una intervista a “El Larguero, dove ha parlato anche del rinnovo del contratto, con le trattative che non decollano.

Queste le sue parole: “Non è normale che un campione d’Europa non abbia un nuovo contratto. Non so se con Luis Enrique sarebbe successa la stessa cosa… Ho avuto offerte, come è normale. Quello che non è normale è che l’attuale CT campione d’Europa sia senza contratto, non so se è mai successo nella storia. Ho ancora le stesse condizioni contrattuali di quando mi hanno promosso dall’Under 21. … Sarebbe stato giusto se avessi firmato il nuovo accordo adesso”..

Gli infortuni: “In media giochiamo 1 partita al mese. Da luglio a marzo giochiamo 6 partite in 8 mesi. Il problema non sono quelle sei ma le 70 precedenti. I responsabili sono coloro che coordinano le stagioni, i giocatori… Se so che devo gestire 70 partite, forse lo farei diversamente… non è colpa dei selezionatori, noi siamo vittime di questa situazione”.

Minaccia di sciopero dei giocatori: “Spero che non ci sia alcuna minaccia di sciopero da parte dei giocatori. Il numero di partite e il breve tempo di recupero sono fattori chiave per così tanti infortuni. Bisogna sedersi quando il calendario sarà fatto con tutte le parti: la UEFA , la FIFA, i club, i calciatori… è l’unico vero modo per raggiungere un accordo”.

Foto: Instagram Spagna