de la Fuente: “Ieri la mia miglior partita da allenatore. Non vedo Nazionali più forti di noi”

Luis de La Fuente, ct della Spagna, è intervenuto ai canali ufficiali della UEFA per analizzare la vittoria di ieri sera contro l’Italia. Queste le sue parole: “Questa potrebbe essere la partita più bella che abbiamo giocato tra tutte quelle che ho fatto da allenatore. Abbiamo giocato contro una squadra superba, di livello mondiale. Abbiamo controllato il gioco e l’unico l’aspetto negativo è stato non concretizzare di più.

Sapevamo quando spingere, quando giocare in verticale, quando controllare la palla. Pensavo anche che, in difesa, siamo stati formidabili. La squadra era così brava che sono tremendamente orgoglioso di tutti i miei calciatori. Sono fiero di come i miei ragazzi abbiano un’ambizione e un’etica del lavoro infinita. Credo che la cosa che mi ha colpito di più sia stata saper interpretare i diversi momenti di questa partita difficile”.

Sugli obiettivi: “E’ chiaro che l’obiettivo è arrivare fino in fondo, dagli ottavi in poi se sbagli vai a casa. Ma al momento non vedo Nazionali più forti di noi”.

Foto: Instagram nazionale spagnola