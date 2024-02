De La Fuente: “Girone di Nations League molto duro. Brahim Diaz? Non è mai stato privato della possibilità di una convocazione”

Il CT della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente, ha parlato del girone di Nations League e di alcuni calciatori da convocare.

Queste le sue parole: “Non sarà facile e ci costerà molto a livello di energie. Fortuna? Ci sono le migliori nazionali, tutte sono forti, certo ovviamente abbiamo evitato dei rivali che avremmo voluto evitare, così come loro saranno contenti di aver evitato noi. Vogliamo vincere ancora in questa competizione così importante e ciò ci porterà a tirare fuori il meglio da noi stessi”.

Brahim Diaz può essere convocato? “Tutti possono essere convocati, come è successo finora. Non è mai stato privato della possibilità di giocare per la Spagna. È un giocatore molto importante, è un ottimo giocatore, che conosco molto bene e che è molto apprezzato nel suo club e qui. E quello che mi auguro è che sia lui che tutti i calciatori continuino a mantenere quel livello e ad alzarlo perché è molto positivo per loro, per il loro club e per noi, per la Federazione, per la squadra spagnola”.

Rinnoverà il contratto? “Le cose sono gestite bene. Dobbiamo aspettare i tempi, ci sono altre circostanze a cui ora bisognerà provvedere prima. Il mio non sarà un problema e quando opportuno verrà comunicato. Nel mio pensiero ho intenzione di fare l’allenatore per molto tempo, ma le scadenze sono quelle che sono, con calma. Avete già visto che non ho mai mostrato alcuna tensione, stress, so che si farà quando sarà opportuno farlo. Adesso sono momenti in cui bisogna sistemare altre circostanze. Penso che la mia sarà la meno problematica”.

L’infortunio di Isco? “Sinceramente mi dispiace molto. Ne abbiamo tanti di giocatori, ma gli auguro una pronta guarigione perché fa bene a lui, al suo club e al calcio spagnolo”.

Foto: twitter Spagna