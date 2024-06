De la Fuente: “Gara ben controllata. Poteva finire anche 9-1”

Il CT della Spagna, Luis De la Fuente, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Georgia per 4-1.

Queste le sue parole: “Siamo molto felici, sapevamo quanto era importante essere qui e lo abbiamo dimostrato, anche se la partita poteva finire 8 o 9-1. Loro in contropiede sono una squadra pericolosa, però noi abbiamo dato tutto in campo e abbiamo meritato. La rimonta è merito dei ragazzi, io posso trasmettere le mie idee di calcio, ma poi sono loro che vanno in campo e lo fanno alla grande. Era difficile per come si era messa la partita, ma abbiamo mantenuto la calma“.

De la Fuente ha poi aggiunto: “I ragazzi sono molto contenti, era una partita importante per noi, perché volevamo regalarci i quarti di finale contro la Germania. Abbiamo però assolutamente i pedi per terra, dobbiamo continuare a lavorare“. Infine sulla sfida dei quarti: “Prima pensiamo a recuperare, poi cercheremo di preparare la gara con i nostri dettami di calcio. I nostri punti di forza sono tanti e siamo una squadra con una chiara identità, quindi ce la giocheremo anche con una squadra forte come la Germania”.

Foto: twitter Sagna