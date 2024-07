De La Fuente: “Domani avremo una grande opportunità. E’ una finale anticipata. La Francia segna poco? Non mi fido”

Il CT della Spagna, Luis De La Fuente, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Francia.

Queste le sue parole: “È un’opportunità fantastica. Abbiamo fatto tanti meriti per essere qui. Questa, come contro la Germania, potrebbe essere una finale anticipata. Sono partite che si basano sui dettagli e su chi commette pochi errori. Francia noiosa e che segna poco? Ciò che apprezzo e analizzo è il potenziale. Ed è eccezionale, fantastico. Hanno giocatori di altissimo livello e un’ottima squadra. Mi diverto sempre con il calcio. Non mi annoia. Non mi fido quindi del loro momento perchè in qualsiasi istante possono esplodere tutto il loro potenziale. Bel gioco? Cerchi di pianificare partite che ti aiutino a vincere. Il nostro modello è vicino a quello di uno spettacolo bellissimo.

Siamo una squadra molto attraente, ma qui l’importante è vincere. Devi essere attraente, ma anche pratico. Ci stiamo riprendendo bene. Lo svantaggio è il poco tempo di recupero che tutti noi qui abbiamo. Ma i calciatori sono abituati ai nuovi metodi. Vedremo domani come saremo, ma la motivazione è superiore a qualsiasi cosa fisica. Dipenderà anche da come andrà la partita. Siamo preparati. La Francia mi sembra una squadra molto forte fisicamente ma sappiamo combatterla con le nostre virtù, che sono diverse”.

Foto: twitter Spagna