De la Fuente (ct Spagna): “Sergio Ramos? Tutti hanno le stesse possibilità di essere convocati”

Luis de la Fuente, successore di Luis Enrique come CT della Nazionale spagnola, ha rilasciato un’intervista al Mundo Deportivo. Il tecnico ha parlato delle convocazioni e della possibilità di rivedere Sergio Ramos con la maglia delle furie rosse: “Effettuare una convocazione è molto laborioso e complesso. Sicuramente saremo tutti d’accordo che 22 o 23 calciatori su 25 e ce ne saranno sempre due, tre o quattro che potremmo cambiare. E non sbaglieremmo perché ci sono calciatori che normalmente vengono lasciati fuori con lo stesso livello di quelli che vengono. Ma devi valutare molti scenari: giocatori che sono in forma, in dinamiche positive nei loro club, persone entusiaste, persone che ancora non hanno molta partecipazione nelle loro squadre ma sono specialisti nel ribaltare una dinamica o rivoluzionare un gioco . Dobbiamo vedere tutto”.

Sergio Ramos: “Parlare di Sergio Ramos è parlare della storia del calcio spagnolo, di un calciatore eccezionale, fantastico. Inoltre sta ancora giocando ad un livello molto alto. Lo stesso fanno altri calciatori della sua età o più giovani che hanno le stesse possibilità di essere convocati. Quello che voglio è avere grandi calciatori, i migliori, calciatori capaci anche di formare una squadra, che per me è fondamentale. Abbiamo pochissimo tempo e dobbiamo formare una squadra, questa è la mia preoccupazione. Devo vedere giocatori con caratteristiche diverse che comporranno quel gruppo, ma parlare di Sergio Ramos o di altri grandi vecchi calciatori non genera alcuno stress o tensione per me. Alla fine siamo sicuri di tirar fuori un’ottima lista. E chi arriva sarà per me il migliore per plasmare quella squadra. E se deve essere Sergio Ramos, lo sarà. E se deve essere un altro giocatore, sarà un altro. Conosco Sergio da quando aveva 15 anni. L’ho allenato, so che è passato tanto tempo e le persone cambiano, ma se è cambiato è cambiato in meglio, ne sono certo, e non mi crea nessuna situazione complicata. Quando è arrivato in Nazionale, ha sempre aggiunto qualcosa. La gente specula, è la salsa del calcio, non mi preoccupa affatto. C’è ancora un mese e mezzo davanti e molte cose possono succedere”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola