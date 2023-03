De La Fuente (ct Spagna): “Non esistono avversari deboli, l’obiettivo è arrivare al primo posto del girone”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Spagna, Luis De La Fuente, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Scozia: “E’ una partita importante e difficile contro un avversario forte, con tanti giocatori che militano in Premier League. Questo la dice lunga sul livello di questa squadra. Spagna favorita per la qualificazione? Non esistono avversari deboli, e non è un luogo comune. A maggior ragione a livello internazionale. L’obiettivo è essere primi nel girone. Non sarà facile”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola