De la Fuente (ct Spagna): “Ho l’obiettivo di riportare lo spirito del Mondiale in Sudafrica”

A 18 mesi dai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada, il ct della Spagna Luis de la Fuente ritiene che i campioni d’Europa abbiano tutte le carte in regola per riproporre l’impresa del 2010, in Sudafrica. Qui di seguito le dichiarazioni rilasciate ad AS.

“Un bilancio sul 2024? Onestamente era difficile pensare che le cose potessero andare quasi alla perfezione, e lo dico perché c’è sempre spazio per migliorare. Ma avevamo tracciato un percorso per noi stessi ed è andata proprio così. I risultati ci hanno accompagnato, sono stati vinti titoli e quanto ottenuto è difficilmente migliorabile. Quindi sì, è stato un anno fantastico. C’era convinzione, sicurezza e fiducia in questo gruppo di giocatori. Li conosco da quando erano molto giovani e li ho visti progredire e vincere in tutte le categorie. Conosco bene il calcio spagnolo, sia il suo presente che il suo futuro, e sono diventato forte grazie alla profonda conoscenza che ho dei calciatori. Ho avuto fiducia in loro e hanno confermato il loro potenziale. Abbiamo una base eccezionale”.

Il Mondiale del 2026: “Resta molto poco all’inizio, perché diciotto mesi passano molto velocemente. Ma siamo preparati e sono molto ottimista, onestamente. E lo sono perché conosco questo gruppo di giocatori e sono insaziabili e vogliono continuare a vincere. Non so fino a che punto arriveremo, ma in questi diciotto mesi saremo ancora migliori di quanto siamo adesso. Ci saranno nuove e buone aggiunte e quelle che esistono adesso saranno più mature e più forti. Per i Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada saremo una squadra ancora migliore di quanto lo siamo già adesso. Se si può riproporre l’impresa del 2010? Dal momento in cui ho assunto la guida della Nazionale, il mio obiettivo è stato quello di recuperare lo spirito del Mondiale in Sud Africa e penso che, più o meno, ci siamo riusciti: abbiamo una squadra campione, che gareggia e vince e abbiamo dei tifosi che amano la Nazionale e che indossano con orgoglio la maglia rossa. Ma dobbiamo sapere che il modo per mantenere vivo l’entusiasmo per la Nazionale è continuare a vincere”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola