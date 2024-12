De La Fuente (ct Spagna): “Difficile migliorare il 2024. Guardiamo già i Mondiali 2026”

Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna, ha parlato ai microfoni dei media ufficiali, ripercorrendo l’annata che sta volgendo al termine: “Obiettivamente questo 2024 è difficile da migliorare. Dico sempre che dobbiamo cercare di essere migliori. Abbiamo la capacità di migliorare. Siamo contenti per i successi ottenuti e per il traguardo storico che abbiamo centrato di vincere tutte le partite degli Europei giocando un ottimo calcio”.

Cosa le ha lasciato l’Europeo?

“Siamo andati passo dopo passo e abbiamo capito che potevamo farcela. Questo mi ha dato un sentimento di orgoglio. Abbiamo recuperato lo spirito del 2010, quello a cui ho sempre fatto riferimento. Quello che ci ha portato tutti in strada a festeggiare”.

Qual è stato l’inizio di tutto?

“La Nations League è stata il seme di tutto ciò che si sta realizzando oggi. Ci ha messo nella vetrina dei media internazionali, come una squadra potente. Per me la Nations League è difficile quanto una Coppa degli Europei. Inoltre, eravamo i primi a vincere due titoli di fila di Nations League”.

Qual è il prossimo obiettivo?

“Guardiamo tutti con la coda dell’occhio al Mondiale 2026. È l’evento più importante del calcio per eccellenza. Ma per arrivare bene al Mondiale dobbiamo continuare a consolidare la nostra idea e il nostro progetto”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola