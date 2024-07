De La Fuente: “Critiche a Morata ingiuste, altrove sarebbe un mito. Finale? Possiamo adattarci a qualsiasi avversario”

Luis de la Fuente CT della Nazionale spagnola, ha rilasciato un’intervista ai taccuini di Marca per presentare la finale dell’Europeo contro la Germania.

Queste le sue parole: “È vero che abbiamo affrontato squadre molto difficili. Questo sottolinea la grande classe di questa squadra. I calciatori sono persone, alcuni hanno già esperienza in questa situazione e per altri è nuova, saranno stressati al massimo. Bisogna valutare l’aspetto emotivo. Li conosco bene e sono persone molto sensibili. Bisogna toccare la loro testa, la loro intelligenza e anche il loro cuore”, ha detto il c.t. De La Fuente.

Sulla finale: “Abbiamo l’Inghilterra, che è una grande squadra, ma la cosa più importante è che siamo una squadra che può adattarsi a qualsiasi situazione di gioco per prendere il gioco dove ci conviene. Dai possessi più lunghi alle transizioni e ai coltelli in attacco. È una finale e siamo convinti che il successo verrà dalla forza dei nostri punti di forza”.

Su Morata: “In Spagna purtroppo facciamo fatica a riconoscere le cose buone che abbiamo. Morata ne è un chiaro esempio. Ha numeri da fuoriclasse. Quarto capocannoniere nella storia della Spagna, terzo agli Europei, ha vinto titoli a tutti i livelli in club di alto livello. Questo giocatore sarebbe un mito in un altro Paese con un prestigio riconosciuto. Da noi è difficile. Ogni tanto bisogna farsi vedere e dire che sono qui per questo, nessuno mi ha dato niente gratis. La sua affermazione mi è sembrata molto buona e sono al cento per cento con lui. Con rispetto dico alla gente chi è, cosa ha fatto e cosa deve continuare a dimostrare, ma è la sua storia. Non ha creato alcun conflitto al suo interno. Ha il sostegno di tutti i compagni di squadra. Lo capiscono e si sono sentiti male per l’atteggiamento di un certo settore della stampa nei suoi confronti. Ha il sostegno di tutto lo staff tecnico. Siamo tutti Morata”

Foto: Instagram Spagna