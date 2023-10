De La Fuente: “Con la Norvegia uno spareggio. Non temiamo Haaland”

La Spagna ha rischiato tantissimo contro la Scozia, vincendo nel finale 2-0, ma non risolvendo completamente la corsa a Euro 2024. La prossima sfida infatti sarà in casa della Norvegia di Haaland, che insegue gli iberici di sole due lunghezze e in caso di successo scandonavo, la Spagna sarebbe clamorosamente scavalcata.

Lo sa il CT della Roja, De La Fuente, che ha così parlato in vista della partita: “Durante il primo tempo abbiamo lavorato molto intensamente, ma volevamo apportare delle modifiche per sfruttare gli spazi che avevamo iniziato a creare. Il risultato finale è che siamo riusciti a ottenere il vantaggio. La Scozia è abile sui calci piazzati, comprese le rimesse laterali. Ha generato occasioni ma avevamo studiato, eravamo preparati e sapevamo che se il gol non fosse arrivato rapidamente, avremmo dovuto continuare a spingere. Abbiamo difensori dominanti, ma so che la Norvegia, il nostro prossimo avversario, ha attaccanti favolosi e ci metterà alla prova. Una nota positiva per il nostro lavoro in questo settore è che oggi non abbiamo subito gol. Penso che abbiamo la difesa migliore”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola