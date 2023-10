De La Fuente: “Brahim Diaz? Per quanto ne so, vuole la Spagna”

Luis De La Fuente, ct della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di qualificazioni europee contro la Scozia, affrontando numerosi argomenti a partire dalla scelta che avrebbe preso Brahim Diaz di giocare per il Marocco e non per la Roja: “Può essere assolutamente selezionato dalla Spagna, è un buon giocatore e le porte sono aperte per lui. Nessuno mi ha detto niente, sappiamo che chi ha questa possibilità deve decidere per una nazionale o per l’altra, ma da quanto ne so Brahim vuole giocare con la Spagna”.

Foto: Instagram Brahim Diaz