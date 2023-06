De La Fuente: “Abbiamo l’opportunità di vincere un titolo e fare la storia”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Spagna, Luis De La Fuente, ha così parlato alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Italia: “Per noi è la possibilità di vincere un titolo, è un’opportunità storica. Rodri e Laporte sono pronti a scendere in campo, non ho ancora deciso chi sarà il portiere ma sono tranquillo per chiunque dei tre dovesse giocare”.

Poi ha proseguito su Rodri: “Impossibile per lui essere più motivato, è entrato nella storia del Manchester City. Giusto celebrare una vittoria del genere“. E sul falso nove: “Mettiamo sempre un centravanti, e non scordatevi Dani Olmo. Lo vedo in ogni posizione dell’attacco, se è qui è perché può darci una mano”.

Infine: “Non si può pensare di vincere per forza, abbiamo il potenziale per ottenere qualsiasi titolo, ma vale anche per le altre squadre. L’Italia è molto simile a noi. Sono un uomo di fede, credo nelle cause e abbiamo la chance di fare la storia. Questo conta”.

