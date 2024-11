De la Fuente: “Abbiamo creato una famiglia. Spagna abituata a vincere sempre? Benedetto sia il problema”

Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha risposto alle domande in conferenza stampa in vista delle prossime sfide di Nations League

La Spagna deve abituarsi a vincere sempre?: “Benedetto problema. Dio voglia che si continui così. Quando vinci molto sei più vicino a perdere ma questa squadra è insaziabile sportivamente e vuole sempre di più. Ci piace questa situazione, cercheremo di vedere dove arriviamo; se non raggiungeremo gli obiettivi, sarà perché ci sono grandi rivali e perché questo è lo sport. Inizieremo un altro nuovo ciclo. Ma chi vuole batterci dovrà fare le cose davvero per bene”.

Sul gruppo: “Abbiamo formato un gruppo di lavoro fantastico e siamo una famiglia. Ciò unisce molto. Lavoriamo tutti e tutti abbiamo lo stesso merito, è questo il lavoro di squadra e così è tutto molto più semplice. Non è questione di essere modesti o meno, le cose sono queste. La terra è rotonda e basta. Non puoi andare contro la verità. Sono molto calmo e non cambierò. Altri farebbero affidamento sul carisma, ma io sono umile, istruito… ed è qui che mi fermo”.

Al gol di Morata hai festeggiato più del calciatore stesso: “Sono felice che abbiano cantato il suo nome a Murcia e Córdoba. Le cose stanno cambiando, siamo onesti verso un grande calciatore e una grande persona e rispettiamo il valore di un grande capitano”.

