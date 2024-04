De Ketelaere-Touré, l’Atalanta espugna Monza 2-1 (Maldini). La Dea vede il quinto posto

Derby lombardo a Monza, dove l’Atalanta vince e prova a cambiare passo in campionato, dopo l’ottimo cammino in Europa League.

Gara abbastanza equilibrata nel primo tempo, con l’Atalanta che però ha grosse chance per sbloccare la contesa. All’8′, chance per Kolasinac, salva Di Gregorio. Al 15′ protesta l’Atalanta, trattenuta in area su De Ketelaere, veementi proteste dell’Atalanta. Sul proseguimento, Scamacca spreca una grossa chance. Il Monza non riesce a impensierire la compagine di Gasperini, che però alla mezz’ora perde Holm per infortunio. Entra Hateboer. Al 36′ grossa chance anche per il Monza, Zerbin calcia da fuori, para Carnesecchi, sulla respinta arriva Colpani ma non insacca. Al 41′ risponde la Dea, conclusione di De Ketelaere, para Di Gregorio.

Ma l’ex Milan è in serata e lo dimostra al tramonto del primo tempo. Al 45′, calcio d’angolo di Lookman, va di testa il belga che anticipa Gagliardini e porta in vantaggio l’Atalanta, anche con merito.

Finisce il primo tempo con l’Atalanta avanti 1-0.

Nella ripresa, Atalanta subito arrembante, alla ricerca del 2-0. Ci prova subito Lookman, para Di Gregorio. La spinta bergamasca si affievolisce a metà ripresa, cresce invece il Monza, che però non riesce a dare continuità ai propri attacchi, Gasperini si gioca la carta El Bilal Touré, che al 72′ chiude la partita con una bella conclusione di piatto sotto la traversa.

Sembra chiuso il derby lombardo, ma all’89’, è Daniel Maldini a ridare speranza al Monza, con la rete che riapre la gara. Il Monza insiste e ci prova fino alla fine nei 5 minuti di recupero.

In classifica, Atalanta che sale al sesto posto, a 54 punti, portandosi a un punto dalla Roma che però ha due gare in meno. Il l Monza resta in una tranquilla posizione di metà classifica a 43 punti.

Foto: twitter Atalanta